EA hat sich mit Marvel zusammengetan, um FIFA Ultimate Team Heroes als Superhelden neu zu erfinden

HQ

EA hat eine Zusammenarbeit mit Marvel angekündigt, bei der FIFA Ultimate Team Heroes in FIFA 23 neu interpretiert wird und neue spezielle Illustrationen erhalten, die jeden Spieler als Superhelden darstellen.

Wie uns in einer Pressemitteilung mitgeteilt wurde, wird sich diese Zusammenarbeit um den WM-Spielmodus drehen, wenn dieser nach dem Start debütiert. Uns wurde gesagt, dass jeder der FUT-Helden seine eigene Illustration erhalten wird, die von Marvel Comics inspiriert ist, und dass dies ihre Karrieren sowohl auf Club- als auch auf Länderebene anerkennen wird.

Die Zusammenarbeit wird auch verschiedene andere Gegenstände umfassen, die einen Marvel-Spin erhalten, darunter Tifos, Kits, Bälle und mehr, von denen erwähnt wird, dass sie FUT-Fans ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung stehen. Um dies zu ergänzen, wird es zu einem späteren Zeitpunkt ein Online-Marvel Heroes-Comicbuch geben, von dem uns einfach gesagt wird, dass wir mehr darüber wissen werden, wenn wir uns der Ferienzeit nähern.

Sie können einen Blick auf einige der neu interpretierten Helden unten werfen, darunter Landon "The Brave" Donovan, Ricardo "The Anticipator" Carvalho, Claudio "Il Principino" Marchisio, Yaya "The Citadel" Touré und Park "Tigerheart" Ji-Sung. Weitere Hero-Ankündigungen werden zu einem späteren Zeitpunkt folgen.