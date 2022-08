Tom Holland macht eine Pause von Twitter und Instagram für seine psychische Gesundheit

HQ

Es ist leicht zu vergessen, dass die Stars, die wir im Kino, im Fernsehen, bei Konzerten und so weiter sehen, gewöhnliche Menschen sind, die wie alle anderen mit ihrer psychischen Gesundheit leiden können. Deshalb ist es gut, dass einige von ihnen es wagen, offen darüber zu sein.

Tom Holland, der britische Star von Avengers, Spider-Man, Uncharted und anderen, hat nach einer sehr langen Pause ein neues Video und eine Nachricht auf Instagram gepostet, um uns den Grund für das Verschwinden mitzuteilen und gleichzeitig etwas Wichtiges hervorzuheben. Holland sagt, er habe Instagram, Twitter und andere soziale Medien verlassen, weil er sie so überreizvoll, überwältigend und allumfassend findet, dass man in eine Teufelsspirale gerät, die die Gesundheit vieler Menschen schädigen kann, einschließlich seiner eigenen.

Deshalb nutzt er die Gelegenheit, um Stem4 hervorzuheben, eine Wohltätigkeitsorganisation, die sich auf die Verbesserung der psychischen Gesundheit junger Menschen mit Apps, Bildungsprogrammen und mehr konzentriert. Er hofft, dass sich so viele Menschen wie möglich dafür entscheiden, diese Lösungen auszuprobieren und / oder etwas Geld an die Organisation oder über seine eigene Wohltätigkeitsorganisation zu spenden: The Brothers Trust. Auf diese Weise kann hoffentlich noch mehr Menschen geholfen werden.