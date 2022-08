Black Adam und Stripe schließen sich MultiVersus an

HQ

Player First Games und Warner Bros. Interactive Entertainment versprachen, neue MultiVersus-Charaktere anzukündigen, und lange Rede, kurzer Sinn, sie haben geliefert. Es stellt sich heraus, dass die Lecks wahr waren, da Black Adam and Stripe im Begriff ist, dem Roster beizutreten.

Black Adam wurde erwartet, da ein Film mit dem gleichen Titel mit Dwayne Johnson als Titelfigur im Oktober Premiere feiert. Während wir nicht wissen, wann Black Adam zum Spiel hinzugefügt wird, ist es wahrscheinlich eine sichere Wette zu glauben, dass es kurz vor oder nach dem Start des Films in den Kinos passieren wird.

Der Gremlins-Bösewicht Stripe wird auch irgendwann in dieser Saison Chaos anrichten. Wir sind wirklich gespannt, was seine zweite Haut sein wird; ein neues Design, Greta (aus Gremlins 2: The New Batch) oder vielleicht das charmante Gizmo - von dem bisher auch gemunkelt wurde, dass es für das Spiel hinzugefügt wird. Stripe hat auch kein festes Veröffentlichungsdatum, aber zumindest wissen wir jetzt, dass er kommt.

Der nächste Charakter, der für MultiVersus hinzugefügt wird, ist Morty aus Rick and Morty. Er verstärkt das Ensemble am 23. August. Da MultiVersus offiziell seine erste Saison gestartet hat, erhielt das Spiel auch ein riesiges Update, über das wir kürzlich berichtet haben .

