Take-Two arbeitet am brandneuen The Lord of the Rings-Spiel

Die Zeit ist gekommen, es ist Zeit, sich auf neue digitale Abenteuer in Mittelerde vorzubereiten. Take-Two hat gerade angekündigt, dass sie in enger Partnerschaft mit niemand anderem als Weta Workshop an einem brandneuen Der Herr der Ringe-Titel arbeiten. Die Geschichte wird sich auf eine brandneue Geschichte in Mittelerde konzentrieren und in einer Pressemitteilung sagte Amie Wolken, Leiterin von Weta Workshop Interactive:

"Es ist ein Privileg, ein neues Spiel zu entwickeln, das in Mittelerde spielt, vor allem eines, das sich so sehr von dem unterscheidet, was die Fans zuvor gespielt haben. Als Fans selbst freuen wir uns, dass die Spieler Mittelerde auf eine Weise erkunden, wie sie es noch nie zuvor getan haben, und neue Fans mit der Magie von Der Herr der Ringe vertraut machen."

Das Spiel befindet sich noch in einer sehr frühen Entwicklung, aber das Studio hofft, es 2024 zu veröffentlichen.

Was denkst du darüber und was willst du sehen? offene Welt oder etwas Lineareres?

