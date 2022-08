Liefern Sie uns Mars verzögert sich bis 2023

HQ

Dieser Herbst sah so aus, als könnte es einer für die Ewigkeit werden, mit Tonnen von großen Veröffentlichungen, die wirklich gut aussehen. Aber in den letzten Monaten wurde Spiel für Spiel mit einer Verzögerung getroffen, wie ARC Raiders, Avatar: Frontiers of Pandora, Forspoken, Hogwarts Legacy, Metal Slug Tactics, Redfall, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Starfield, Test Drive Unlimited Solar Crown, Warhammer 40,000: Darktide... um nur einige zu nennen.

Jetzt wurde ein weiteres Spiel auf 2023 verschoben, und diesmal ist es Keoken Interactives und Frontier Foundrys Deliver Us Mars, das am 4. Februar anstelle des ursprünglich vorgesehenen September-Veröffentlichungsdatums veröffentlicht wird. In einer Nachricht auf Twitter erklären die Entwickler:

"Es ist uns wichtig, dass diese Erfahrung die beste ist, die sie beim Start sein kann. In diesem Sinne haben wir gemeinsam die schwierige Entscheidung getroffen, das Veröffentlichungsdatum auf den 2. Februar 2023 zu verschieben."

Deliver Us Mars wird jedoch nächste Woche noch während der Gamescom gezeigt, und wie üblich würden wir lieber ein großartiges Spiel später als ein mittelmäßiges Spiel heute nehmen.