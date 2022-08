Beliebte Bethesda-Franchises erhalten tolle Hemden für wohltätige Tiere

HQ

Die in Texas ansässige Tier-Wohltätigkeitsorganisation Dallas Pets Alive enthüllte drei verschiedene QuakeCon-Designs für Hemden und Merchandise, die auf den wichtigsten aktuellen Bethesda-Franchises basieren; Starfield, Redfall und Ghostwire Tokyo. In diesen Versionen werden die Menschen durch Hunde und Katzen ersetzt, während die Titel in Barkfield, Redpaw und Ghostwhiskers geändert werden.

Da die Designs ziemlich cool sind, dauerte es nicht lange, bis sie viral wurden und Dallas Pets Alive es ermöglichte, die Hemden sogar aus Europa und anderen Teilen der Welt zu kaufen. Gehen Sie zu diesem Link, um einen Blick auf die Waren zu werfen. Gönnen Sie sich vielleicht etwas und helfen Sie gleichzeitig Tieren.