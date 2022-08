Tonnen von Tales from the Borderlands 2 Informationen durchgesickert

Bereits im April erhielten wir die gute Nachricht, dass Tales from the Borderlands eine Fortsetzung bekommen würde, diesmal von Gearbox selbst entwickelt (sie machen auch die Hauptserie von Borderlands) anstelle von Telltale Games, die das ursprüngliche Abenteuer gemacht haben.

Aber seitdem ist es sehr ruhig. Aber jetzt haben wir ein sehr, sehr zuverlässiges Zeichen dafür bekommen, dass eine angemessene Enthüllung jederzeit stattfinden wird. Wie so oft zuvor, ist es eine Altersklasse-Organisation, die eine Tonne Bohnen verschüttet hat. Diesmal ist es IMDA Singapur, die das Abenteuer altersgealtert hat, und dank dessen wissen wir jetzt, dass es ein gewalttätiges Spiel mit viel grober Sprache sein wird.

Da die Informationen so gründlich sind, dass es sich um grenzwertige Spoiler handelt, haben wir das vollständige Ergebnis der Altersfreigabe unter dem Bild eingefügt, damit Sie es lesen können. Wenn Sie lieber auf eine offizielle Demonstration warten möchten, ist dies wahrscheinlich nicht weit entfernt, da die Altersfreigaben normalerweise ziemlich nahe an der tatsächlichen Veröffentlichung vorgenommen werden. Wir gehen davon aus, dass es nächste Woche während der Gamescom gezeigt wird.

"New Tales From The Borderlands Deluxe Edition" ist eine Zusammenstellung von "Tales From the Borderlands" und seiner Fortsetzung "New Tales From The Borderlands". Die Zusammenstellung ist mit M18 für starke Gewalt und Blut bewertet. Weitere Informationen zu "Tales From The Borderlands" entnehmen Sie bitte dem Spielrekord in der Klassifizierungsdatenbank.

"New Tales From The Borderlands" ist ein Abenteuerspiel, das auf dem futuristischen Planeten Pandora spielt. Das Spiel dreht sich um Anu, eine Wissenschaftlerin, die mit Hilfe ihres Bruders Octavio und Fran, der Besitzerin eines Tiefkühljoghurtladens, einen Kristall mit heilenden Kräften nutzen will. Sie bekämpfen Konzerninteressen, die die Kontrolle über den Kristall übernehmen wollen.

Das Spiel wird als M18 für starke Gewalt und Blut eingestuft.

Der Spieler steuert einen der drei Protagonisten an verschiedenen Punkten des Spiels und trifft erzählerische Entscheidungen, wenn er mit Dialog- oder Aktionsoptionen konfrontiert wird. Der Spieler kann Feinden wie Menschen, Robotern und Mutanten begegnen. In diesen Begegnungen muss der Spieler erfolgreich eine Reihe von Tasten drücken, um auf die Aufforderung auf dem Bildschirm zu reagieren, die Begegnung zu bestehen. Wenn Sie dies nicht tun, führt dies oft zum Tod und der Spieler muss vom vorherigen Kontrollpunkt aus beginnen.

Im Laufe des Spiels gibt es Darstellungen intensiver Gewalt. Ein Beispiel für eine solche Begegnung führt dazu, dass entweder ein Mann einer Frau in den Hals oder auf den Kopf sticht; oder die Frau, die den Mann einfriert und ihn zertrümmert und gefrorene Fragmente zurücklässt, darunter ein abgetrenntes Glied und einen abgetrennten Kopf. Es gibt auch andere starke Darstellungen von Gewalt mit Details von Blutspritzern, wie z.B. Charaktere, die in die Brust oder den Kopf geschossen oder mit einem Pistolengriff ins Auge gestochen werden. Darüber hinaus gibt es Darstellungen von Blut wie eine Frau, die mit einem abgetrennten Bein gesehen wird, und eine Sequenz, in der ein Charakter versucht, einen abgetrennten Kopf mit einer Metallstange wieder an einer Leiche zu befestigen. Insgesamt wären diese Darstellungen unter einer M18-Bewertung angemessener, bei der die Klassifizierungsrichtlinien "Darstellungen realistischer Gewalt wie Töten, Verstümmeln oder Verursachen anderer schwerer Verletzungen humanoider Charaktere" zulassen.

Das Spiel enthält eine gewisse Verwendung von grober Sprache, wie dem Expletiv "f**k" und anderen Wörtern wie "Arsch", "Scheiße" und "Bastard".

Danke Twisted Voxel