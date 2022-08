Der Trailer zu Rick and Morty Staffel 6 ist da

HQ

Das ikonische Duo Rick and Morty wird zurück sein und in wenigen Wochen sein Debüt in der sechsten Staffel der Show geben. Wie der Trailer zur Staffel enthüllt hat, wird die von Justin Roiland erstellte Animationsserie am 4. September auf Adult Swim in den USA zurückkehren, was bedeutet, dass wir erwarten können, dass der Wissenschaftler und sein Enkel sehr bald mit allen Arten von Chaos konfrontiert werden.

Leider wurde noch nicht klargestellt, wo die Show an Orten ohne Adult Swim gestreamt wird. Während die Fans in Großbritannien zweifellos daran gewöhnt sind, neue Episoden auf der E4 zu sehen, wurde dies noch nicht bestätigt, was bedeutet, dass wir wahrscheinlich eine Weile warten müssen, um die Show selbst zu sehen.

So oder so, ihr könnt euch unten den Trailer zu Staffel 6 von Rick and Morty ansehen.