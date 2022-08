Nintendo erwägt derzeit "nicht", die Switch-Preise zu erhöhen

HQ

Da Chips und verschiedene andere wichtige Teile, aus denen Elektronik auf der ganzen Welt besteht, immer gefragter werden, beginnen wir zu sehen, wie sich die Technologiebranche anpasst. Für ein Unternehmen wie Meta wurden Entscheidungen getroffen, den Preis des Quest 2-Headsets um 100 US-Dollar zu erhöhen, und dies ist immer noch zusätzlich zu den Grafikkarten für PCs, die absurd teuer sind. All dies hat die Frage aufgeworfen, ob wir Spielekonsolenhersteller sehen werden, die etwas Ähnliches tun.

Nintendo hat bereits bekannt gegeben, dass dies bei ihnen nicht der Fall sein wird, da Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa im Gespräch mit Nikkei Asia erklärte, dass Preiserhöhungen derzeit keine Option sind.

"Wir denken das zu diesem Zeitpunkt aus zwei Gründen nicht in Betracht", sagte Furukawa. "Um einer Vielzahl von Kunden einzigartige Unterhaltung zu bieten, möchten wir vermeiden, dass die Preisgestaltung von Personen ausfällt. Unsere Konkurrenz ist die Vielfalt der Unterhaltung in der Welt, und wir denken immer über die Preisgestaltung in Bezug auf den Wert des Spaßes, den wir anbieten, nach."

"Zu unseren Produkten gehört auch Software. Nintendo hat bisher mehr als 100 Millionen Switch-Einheiten verkauft, und es ist wichtig, die Dynamik unseres Gesamtgeschäfts aufrechtzuerhalten. Im Allgemeinen macht ein schwacher Yen den inländischen Switch-Umsatz weniger profitabel."

Trotz eines Lieferengpasses plant Nintendo immer noch, 21 Millionen Switch-Einheiten für das Geschäftsjahr bis März 2023 auszuliefern. Furukawa fügte hinzu, dass sein Angebot an Spielen für den Rest des Jahres 2022, einschließlich des von Splatoon 3 und Pokémon Scarlet / Violet, "es uns ermöglichen wird, unsere Umsatzprognose zu erfüllen".