Jetzt wissen wir, welche Konsole die letzte Generation gewonnen hat

Vor PlayStation 5 und Xbox Series X (und S) hatten wir PlayStation 4 und Xbox One. Im Laufe der Zeit wurde ziemlich klar, dass der Gewinner in Bezug auf die Verkäufe PlayStation 4 war. Microsoft hat irgendwann aufgehört, die Verkaufszahlen seiner Konsolen zu veröffentlichen, so dass wir nie den wahren Gewinner kennengelernt haben. Bis jetzt, und es war kein enges Rennen.

In letzter Zeit waren Sony und Microsoft gegeneinander, wenn es um Microsofts Absicht geht, Activision Blizzard zu kaufen. Dieses Debakel wurde in Brasilien vom Verwaltungsrat für Wirtschaftsverteidigung (CADE) öffentlich verfolgt. Wir haben in letzter Zeit mehrere Enthüllungen aus Südamerika gehört, und hier sind wir wieder.

Laut Gerichtsdokumenten verkaufte PlayStation 4 im Vergleich zur Xbox One "doppelt so viele" Einheiten. Laut Sony verkaufte sich die PlayStation 4 insgesamt 117,2 Millionen Mal. Dies würde bedeuten, dass die Xbox One insgesamt rund 50-60 Millionen Einheiten verkaufte, es war also kein enges Rennen.

Darüber hinaus wird erwartet, dass Xbox PlayStation auch während dieser Konsolengeneration in Bezug auf den Absatz nicht übertreffen wird.

