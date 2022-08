Die Auflistung deutet darauf hin, dass ein neues Avatar: The Last Airbender-Spiel auf dem Weg ist

HQ

Ein neuer Eintrag bei Amazon Japan hat die Existenz eines derzeit unangekündigten Avatar: The Last Airbender-Spiels enthüllt. Angeblich bekannt als Avatar: The Last Airbender: Quest for Balance, wie VGC berichtet, fügt die Auflistung hinzu, dass das Spiel für PlayStation-Konsolen gemacht wird und dass es sogar diesen November debütieren wird.

Wenn man bedenkt, dass wir noch nicht offiziell von der Existenz des Spiels gehört haben, scheint die Tatsache, dass es in den nächsten Monaten (am 8. November) starten könnte, ziemlich schnell zu sein. Dies gilt umso mehr, wenn man bedenkt, dass dies das letzte Mal sein wird, dass die beliebte Anime-Marke seit dem 2014 von PlatinumGames erstellten The Legend of Korra-Titel in ein Spiel umgewandelt wurde.

Die Auflistung verrät nicht viel mehr über den Titel, aber kein Zweifel, wenn der 8. November ist, wenn er uns mit seiner Präsenz schmücken wird, wird es nicht allzu lange dauern, bis eine offizielle Ankündigung gemacht wird.