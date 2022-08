Nightingale kommt 2023 in den Early Access

HQ

Vor kurzem hatten wir eine weitere Gelegenheit, Aaryn Flynn von Inflexion Games zu treffen, um viel mehr über das kommende Fantasy-Überlebensspiel des Studios, Nightingale, zu erfahren. Leider nehmen die heutigen Nachrichten einen etwas anderen Ton an, da bekannt wurde, dass das Spiel in diesem Jahr nicht in den Early Access gehen wird, da es sich auf 2023 verschoben hat.

"Wir haben die schwierige Entscheidung getroffen, die Early Access-Veröffentlichung von Nightingale auf die erste Jahreshälfte 2023 zu verschieben. Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt weitere Neuigkeiten über das spezifische Timing haben."

Die Aussage fährt fort, indem enthüllt wird, dass das Spiel im Rahmen der Verzögerung ein signifikantes Upgrade erhalten wird und von der Unreal Engine 4 zur Unreal Engine 5 wechseln wird.

"Der Schritt basiert auf zwei Überlegungen: Die erste ist ein Upgrade auf Unreal Engine 5. Nachdem wir das Potenzial von UE5 überprüft hatten, beschlossen wir, jetzt ein Upgrade durchzuführen, anstatt bis nach der Veröffentlichung zu warten.

Zweitens ist Inflexion Games bestrebt, das bestmögliche Erlebnis zu bieten und das Versprechen zu erfüllen, was Nightingales Universum der Reiche den Spielern zu bieten hat. Um dies zu erreichen, wird die zusätzliche Zeit es dem Team ermöglichen, wichtige Verbesserungen vorzunehmen, Inhalte zu verbessern und das Gameplay zu verbessern."

Die Erklärung schließt mit der Enthüllung, wann wir das nächste Mal von Nightingale hören werden:

"In den kommenden Wochen werdet ihr weitere Spiel- und Entwicklungsupdates vom Team sehen. Bis dahin danken wir Ihnen für Ihre anhaltende Unterstützung und Begeisterung für das, was wir machen. Es kann etwas länger dauern, bis sich die mystischen Fae-Portale öffnen, aber wir freuen uns, dass Sie diese Reise mit uns unternehmen."