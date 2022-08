THQ Nordic hat ein South Park-Spiel in Arbeit

HQ

Der THQ Nordic Digital Showcase am Freitagabend hatte einige aufregende Enthüllungen. Wir haben von einem neuen Alone in the Dark-Spiel gehört, viele Trailer von bereits angekündigten Titeln gesehen und sogar einen Teaser bekommen, was der Publisher noch im Ärmel hat.

Dies kam in einer Nachricht am Ende des Showcase, in der erwähnt wurde, dass THQ Nordic 43 Spiele in der Entwicklung hatte und dass 26 davon noch nicht angekündigt waren. Glücklicherweise wurde diese Zahl auf 25 unangekündigte Spiele reduziert, da in den letzten Momenten des Showcase bekannt wurde, dass THQ Nordic mit South Park Digital Studios an einem neuen South Park-Spiel arbeitet.

Es wurde nicht wirklich etwas anderes über das Projekt erwähnt, außer dass es in Arbeit ist, was bedeutet, dass wir Sie nicht über Plattformen, Veröffentlichungsdatum, Name, Handlung und so weiter informieren können. Was wir sagen können, ist, dass es kommt und dass, wenn Sie sich auf ein neues South Park-Videospiel freuen, Sie THQ Nordic im Auge behalten sollten.

Sie können sich den vollständigen THQ Nordic Digital Showcase unten ansehen.