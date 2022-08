Kung Fu Panda 4 ist auf dem Weg

HQ

Die Marke Kung Fu Panda hat es geschafft, im Laufe der Jahre weiter zu wachsen und zu expandieren, mit verschiedenen Filmen und Serien, die sowohl in Kinos als auch bei Streaming-Diensten zu sehen sind. Während dies zuletzt in Form der Netflix-Show Kung Fu Panda: The Dragon Knight geschah, können sich Fans der Serie in Zukunft auf einen ganz neuen Mainline-Film freuen.

Wie Variety berichtet hat, wird der Film Kung Fu Panda 4 heißen und am 8. März 2024 in die Kinos kommen. Leider, abgesehen von seiner Existenz und seinem Veröffentlichungsdatum, wurden keine weiteren Informationen über den Film enthüllt, aber zweifellos wird Jack Black Po the Panda wieder einmal sprechen, wie er es bei vielen Gelegenheiten zuvor getan hat.