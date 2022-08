Wir stoppen Kriminelle in Spider-Man Remastered auf der heutigen GR Live

HQ

Der Freitag, der gerade vergangen ist, war ein besonders aufregender Tag für alle auf dem PC, die Spider-Man von Insomniac Games noch nicht gespielt hatten, da der brillante Titel offiziell auf der Plattform als neuestes PlayStation-Spiel debütierte, um den Sprung auf den PC zu schaffen. Während dies das gleiche wunderbare Spiel war, das seit seinem Debüt im Jahr 2018 Millionen von Fans anzog, wurde diese PC-Edition entwickelt, um die Leistungsfähigkeit der Plattform wirklich zu nutzen und daher mit zusätzlichen Leistungsoptionen und Einstellungen zum Herumspielen ausgestattet zu sein, die es dem Spiel ermöglichen, besser zu funktionieren als auf PlayStation-Konsolen - aber wenn Sie daran interessiert sind, wie genau das aussieht, Lesen Sie unbedingt unsere Rezension hier.

Wenn Sie das Spiel lieber in Aktion ausprobieren möchten, haben Sie Glück, denn später am Tag werde ich in die erste Stunde von Spider-Man Remastered auf dem PC eintauchen, wo ich versuchen werde, die Menschen in Manhattan vor dem kriminellen Abschaum zu retten, der ohne Grenzen lebt. Besuchen Sie mich auf der GR Live-Homepage zur üblichen Zeit von 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ, um die Action zu verfolgen, während sie sich entfaltet.