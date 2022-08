Blumhouse Productions kooperiert mit Jim Henson's Creature Shop bei Five Nights at Freddy's

HQ

Nach mehr als sieben Jahren Entwicklungszeit scheinen Jason Blum und sein Filmteam endlich in Bewegung zu sein. Five Nights at Freddy's schlug wie eine virale Bombe ein, als es 2014 startete. Tatsächlich wurde es von jedem wissenswerten YouTuber gestreamt und das Format war perfekt für das Medium. Die Survival-Horror-Prämisse mit Überwachungskameras, Lichtern, Türen und Lüftungsschlitzen als einzige Verteidigung gegen die bunten Maskottchen, die plötzlich zum Leben erwachten, garantierte große Unterhaltung und ihre "Let's Plays" führten lange Zeit die Charts auf der Tube an.

Es dauerte nicht lange, bis die Filmfirmen das Potenzial erkannten und schließlich Warner Bros. 2015 die Rechte übernahm. Sie beauftragten Seth Grahame-Smith, Roy Lee und David Katzenberg mit dem Projekt, die wiederum Gil Kenan (Ghostbusters: Afterlife) zum Regisseur und Tyler Burton Smith (The Evil Doll) zum Drehbuchautor ernannten. Dann stieß es auf Probleme. Spieleentwickler Cawthon glaubte nicht, dass die kreativen Entscheidungen von Warner Bros. überhaupt zum Franchise passten, und der Deal scheiterte schließlich und Blumhouse Productions übernahm die Rechte. Hier wurde dem Harry-Potter-Produzenten Chris Columbus die Gesamtverantwortung übertragen, d.h. sowohl Regie als auch Drehbuch. Auch das endete nicht gut. Als es ihm nicht gelang, seine Ideen zu vermitteln, verabschiedete er sich und das Projekt blieb wieder einmal ohne Richtung. Es war wieder am Anfang, aber jetzt scheinen sich die Dinge in die richtige Richtung zu bewegen.

Jason Blum hat nun via Twitter verraten, dass er jetzt mit Jim Hensons Creature Shop (The Muppet's Show, The Dark Crystal) zusammenarbeitet und dass sie mit der Arbeit an den Monstern begonnen haben. Dieses Update kommt nur wenige Monate, nachdem Blum kryptisch geschrieben hat, dass das Projekt gefährlich nahe daran ist, der Öffentlichkeit bekannt gegeben zu werden. Ob es das ist, worauf er sich bezog oder nicht, können wir nur spekulieren, aber klar ist, dass es nach so vielen Jahren des Wartens zumindest konkrete Lebenszeichen gibt.