Activision hat die Floofy Fury Haut gezogen

HQ

Vor etwas mehr als einer Woche zeigte Activision die Floofy Fury-Haut für Call of Duty: Vanguard und viele strömten, um die Haut zu bewundern. Die entzückende Haut zog jede Menge Aufmerksamkeit auf sich, aber es dauerte nicht lange, bis diese Aufmerksamkeit auf Activision zurückkam. Es stellte sich heraus, dass das Design mit ziemlicher Sicherheit plagiiert war, und der Illustrator Sail Lin präsentierte auch Bildbeweise , dass er den Skin vor über zwei Jahren entworfen hatte und dass er nicht von Activision kontaktiert worden war oder irgendeine Art von Entschädigung dafür erhalten hatte, dass er jetzt in Call of Duty verwendet wird.

Die Ähnlichkeiten sind frappierend und es ist kein Zufall. Fast alles ist plagiiert, einschließlich der Kleidung. Das Original ist Teil einer Serie über anthropomorphe Tiere als Soldaten. Natürlich gab es für Activision nichts zu tun, als zuzugeben, dass sie einfach das Design gestohlen hatten und jetzt geben sie zu, dass es einen Fehler gegeben hat und der Skin jetzt sowohl vom Spiel als auch von der Website vollständig entfernt wurde. Sie entschuldigen sich auch und sagen, dass sie den größten Respekt vor Kreativität und Kreation haben, aber dass es hier einen Fehler gegeben hat. Sie bezeichnen das, was passiert ist, als "Fehltritt" und behaupten, dass es leider einen Fehler auf dem Weg gegeben hat. Es scheint jedoch keine Entschädigung an Sail Lin gezahlt zu werden, zumindest wurde es nicht öffentlich kommuniziert, aber das Design ist jetzt wieder in den Händen seines rechtmäßigen Besitzers und das ist wahrscheinlich das Wichtigste.