Neuer Bericht zeigt, warum Marvels Spezialeffekte ständig in der Qualität variieren

Wer in den letzten Jahren etwas von Marvel Studios gesehen hat, wird gemerkt haben, wie sehr die Qualität variiert, wenn es um Spezialeffekte geht. Es wurden daher Fragen aufgeworfen, wie dies geschehen kann, wenn das gleiche Studio hinter den Werken steckt, und als Antwort darauf wurde nun ein Bericht zu diesem Thema veröffentlicht. Das Marvel Cinematic Universe, oder MCU, ist in seinem vierzehnten Jahr seines Bestehens und natürlich ist viel passiert, seit Iron Man im Jahr 2008 veröffentlicht wurde.

Die Produktionen sind jetzt viel größer und sie erreichen auch viel mehr Menschen. Das bedeutet, dass die Budgets höher sind, aber es gibt auch mehr Leute, die die Ergebnisse beurteilen, und bei all dem Erfolg, den das Studio im Laufe der Jahre hatte, ist die Kritik darüber herumgeflogen, wie viele Filme und Comics flach und langweilig aussehen. Ein aktuelles Beispiel ist She-Hulk: Attorney at Law. Als der erste Trailer vor ein paar Monaten veröffentlicht wurde, waren die Fans nicht gnädig und so lief der Buzz zu der Zeit:

"She-Hulk als Show sieht unglaublich lustig aus, aber das eigentliche CGI sieht wirklich unfertig und gummiartig aus. Ich bin mir bewusst, dass es Fernsehen ist, aber die Star Wars-Sachen schaffen es und sie haben die Budgets, um sie anzupassen."

"Der She-Hulk-Trailer macht Spaß und mein Gott, ich liebe Tatiana Maslany (sie wird ihn in dieser Rolle *zerquetschen*), aber ihr CGI nach der Transformation sieht düster aus."

"Ich mag den Ton von She-Hulk. Es macht Spaß. Und Maslany ist hella talentiert, das zeigt. Aber mein Herr, du hast Gamora. Sie hätten praktische Auswirkungen auf ihr Gesicht und ihren Körper anwenden können. Sie haben buchstäblich die Ressourcen. Maslany zu talentiert, um in diesem CGI-Unsinn versteckt zu sein. "

Aber das geht noch weiter zurück. Black Panther hat einige wirklich heikle Momente und niemand kann Bruce Banners schwebenden Kopf im Hulkbuster-Anzug vergessen, dies in einem Film, der ansonsten mehrere beeindruckende Effekte bot. Aber genau das ist auch das Problem, die Unebenheiten. Natürlich hatten viele Fans es auch mit Avengers: Endgame verglichen, wo die Effekte selbst während des gesamten Films brillant waren. Es schien seltsam, dass das gleiche Studio Jahre später etwas veröffentlichen würde, das wie in She Hulk: Attorney at Law aussah, obwohl man bedenkt, dass die Serie noch nicht beendet war, aber der Unterschied war so deutlich, dass sie eine Antwort verlangte.

In einem Bericht von Gizmodo, der aus Interviews mit verschiedenen Spezialeffekt-Projektmanagern entstanden ist, die alle für Marvel gearbeitet haben, kommen wir einer Erklärung zumindest ein wenig näher. Sie verweisen auf die Unentschlossenheit des Studios als Hauptgrund, warum es qualitativ so aussieht, wie es aussieht. Da die verschiedenen Kreativteams dazu neigen, zwischen den Optionen hin und her zu springen und ständig Last-Minute-Entscheidungen zu treffen, sind diejenigen, die an den Effekten arbeiten, gezwungen, bestimmte Szenen zu überstürzen, was wiederum zu einer überstürzten Arbeit führt. Hier ist ein Auszug aus dem Bericht:

"Die unberechenbare Richtung der Marvel-Filme führt zu unberechenbaren Ergebnissen. Deshalb sieht man in einer Szene unglaublich scharfe und realistische VFX-Arbeit, und zwei Minuten später sieht die VFX-Arbeit abgehackt und gehetzt aus. Denn in vielen Fällen ist es so. Alle VFX-Studios, die Marvel anheuert, sind in der Lage, unglaubliche Arbeit zu leisten, aber nur sehr wenige haben die Möglichkeit, dies aufgrund der Art und Weise, wie Marvel die Anbieter leitet, zu tun.

Zu diesem Zeitpunkt verwendet Marvel so viel VFX in ihren Filmen, dass alle Marvel-Filme als Animationsfilme betrachtet werden könnten. Disney und seine Tochtergesellschaften, zu denen auch Marvel gehört, machen wahrscheinlich etwa die Hälfte der VFX-Arbeit aus, die gerade in Auftrag gegeben wird. Wenn VFX-Studios also im Geschäft bleiben wollen, müssen sie Marvel glücklich machen."

Trotz Marvels Vorliebe, langfristige Geschichten zu schaffen, neigen sie dazu, in ihrer kreativen Entscheidungsfindung innerhalb eines bestimmten Projekts ziemlich nachsichtig zu sein und so Ideen von Schauspielern und Filmteams zu begrüßen. Es ist eine Arbeitsweise, die im ursprünglichen Iron Man-Film etabliert wurde, der ohne fertiges Drehbuch gedreht wurde und daher viel Improvisation enthielt. Später wurde der Tod von Iron Man in Avengers: Endgame gedreht, nur drei Monate vor der Veröffentlichung des Films, weil während der Postproduktion eine neue und bessere Idee aufkam. Diese kreative Freiheit und Flexibilität ist einer der Gründe, warum viele Filmemacher gerne mit Marvel Studios zusammenarbeiten. Aus dem oben genannten Bericht geht jedoch hervor, dass es zwei Seiten derselben Medaille gibt, da Unentschlossenheit und ständige Skriptänderungen die Verantwortlichen für die Spezialeffekte zwingen, härter zu arbeiten und extrem enge Fristen einzuhalten.

Wenn die Kritik explodiert und die Komplexität der Filme und Serien zunimmt, wird Marvel irgendwie die Qualität sicherstellen und so weitermachen müssen, wie es mit den Änderungen in letzter Minute der Fall war. Während The Multiverse Saga weitergeht, werden in Bereichen mehr Menschen benötigt als je zuvor, und ein noch größerer Zeitdruck auf eine bereits erschöpfte Filmindustrie könnte zu einem noch größeren Qualitätsverlust führen. Denn es muss gesagt werden, dass dies nicht nur bei Marvel der Fall ist, alle großen Filmfirmen haben dieses Problem. Die Marvel Studios sind jedoch ein so großer, beliebter und einflussreicher Akteur, dass sie hier mit gutem Beispiel vorangehen und anderen zeigen könnten, dass es möglich ist, realistische Anforderungen an ihre Mitarbeiter zu stellen und gleichzeitig die Qualität zu verbessern.

