Audrey Plaza "würde gerne" Lara Croft spielen

Die Zukunft der Tomb Raider-Filme scheint etwas ungewiss zu sein, nachdem MGM kürzlich die Filmrechte verloren hat. Dies bedeutet, dass ein anderes Unternehmen die Lizenz erhalten kann, und es bedeutet auch, dass Alicia Vikander ebenfalls ersetzt werden könnte, da ihr Vertrag mit MGM bestand.

Kürzlich wurde bekannt, dass der Autor und Regisseur Edgar Wright (Scott Pilgrim vs. the World, Baby Driver) den Parks & Recreation-Star Abrey Plaza gerne die Heldin im nächsten Film sehen würde. Jetzt hat Plaza selbst ihre Meinung zu all dem in einem Newsweek-Interview geteilt:

"Schauen Sie, ich habe keine Ahnung, was die Zukunft für mich bereithält, aber ich liebe es. Es war so lustig, als [Wright] mir das schrieb, weil ich nicht wusste, wie auffallend ähnlich diese Fotos sind. Emily trägt einen Geldbörsengurt und Lara Croft hat ein Waffenholster, die sind sehr unterschiedlich. Aber es ist sehr seltsam und völlig zufällig, aber ich werde es nehmen. Ich liebe Actionfilme, und ich diskriminiere keine großen Filme oder kleine Filme. Ich liebe alle Arten von Filmen. Ich würde es lieben, wenn das irgendwie zu einer echten Sache würde, aber wer weiß, ich habe keine Ahnung. Das ist eine ikonische Figur. Sie ist der ursprüngliche Badass."

Während Aubrey Plaza vor allem für den Parks & Recreation-Goofball April Ludgate bekannt ist, hat sie auch ernstere Rollen wie in Emily the Criminal gespielt, die kürzlich in den USA Premiere feierte. Was ist Ihre Meinung hier, wäre Plaza eine großartige Lara Croft?