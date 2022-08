Erwarten Sie eine "faire Anzahl neuer Spiele" während der Opening Night Live 2022

HQ

Wir sind weniger als zwei Wochen vom Start der Gamescom entfernt, die am 23. August mit einer gestreamten Show namens Opening Night Live 2022 beginnt, die von Geoff Keighley produziert und moderiert wird. Er hat jetzt einige weitere Details darüber geteilt, was auf Twitter zu erwarten ist, und enthüllt, dass es sich um eine zweistündige Show handelt, bei der über 30 Spiele auf der Bühne gezeigt werden.

In einer Twitter Spaces-Sitzung hatte Keighley mehr über die Show zu verraten und behauptete, dass es "eine Mischung aus Spielen, die bereits angekündigt wurden, und einer ganzen Reihe neuer Spiele" geben wird, und angeblich auch einige interessante Leute, die besuchen:

"Wir haben einige sehr coole Gäste, die nach Deutschland kommen, um uns auch auf der Bühne zu begleiten, um ihre Spiele zu enthüllen und neue Inhalte zu präsentieren."

Keighley fährt fort, indem er erklärt, dass es einige Überraschungen geben wird und dass viele der gezeigten Dinge Dinge sind, die erst im nächsten Jahr veröffentlicht werden:

"Wir haben einige gute Sachen. Wir haben noch nicht wirklich die Reihe der Unternehmen angekündigt, die dort sein werden, aber ich denke, wir haben einige coole Überraschungen und Dinge, von denen ich denke, dass die Leute nicht erwarten würden, dass sie dort sind ... Es gibt viele Spiele. Wir werden 2 Stunden Inhalt haben, um Ihnen [einschließlich] Gameplay-Clips, Trailer und Ankündigungen zu zeigen.

Dieses Jahr ist ein leichteres Jahr für Veröffentlichungen, die später in diesem Jahr herauskommen, also wird sich viel darum drehen, was 2023 und darüber hinaus kommt. Aber ja, ich denke, die Leute werden gehypt werden und ich freue mich sehr darauf, dass die Fans Sachen sehen und im Raum sind."

Werden Sie Opening Night Live 2022 sehen?