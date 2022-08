Ehemalige EA- und Criterion-Entwickler entwickeln ein Arcade-Rennspiel

Das nächste Spiel des britischen Entwicklers Three Fields Entertainment (das aus verschiedenen ehemaligen EA- und Criterion-Entwicklern besteht) wurde gerade als Teil des THQ Nordic Digital Showcase enthüllt.

Entworfen als Arcade-Rennspiel, scheint dieser Titel namens Wreckreation die breite offene Welt von Forza Horizon mit einer Anpassungssuite zu kombinieren, die der von Trackmania ähnelt, und Takedowns, wie sie zuerst in Burnout 3: Takedown angeboten wurden.

HQ

Wie uns in einer Pressekonferenz vor dem Showcase selbst mitgeteilt wurde, wird Wreckreation es den Spielern ermöglichen, eine Vielzahl verschiedener Autos und Fahrzeuge zu fahren, von Muscle-Cars über Sportwagen bis hin zu Vans und sogar Baumaschinen wie Baggern und so weiter.

Uns wurde auch von der offenen Welt erzählt, die etwa 400 Quadratmeilen groß sein soll und als ganzer Staat serviert wird, der in vier einzigartige Territorien aufgeteilt ist, mit insgesamt 450 km Straße, die es zu erkunden gilt - auch wenn Sie nicht auf dem Rollfeld bleiben müssen, um um die Welt zu reisen.

In Wreckreation gibt es Rennen, an denen Sie teilnehmen können, Werbetafeln, die Sie finden und zerschlagen können, Herausforderungen für die Besten und sogar eine Anpassungssuite namens Game DJ, mit der Spieler Rampen, Track-Teile und sogar volle Tracks selbst in die Welt fallen lassen können, wann immer sie es für richtig halten. Es wird gesagt, dass dies ein ähnliches System sein wird wie das, was Three Fields verwendet hat, um sich selbst zu erstellen, und dass es nahtlos mit dem Gameplay betrieben wird, was bedeutet, dass Sie eine Rampe platzieren und dann in eine fast sofortige Aktion springen können.

Die Möglichkeit, mit der Welt zu interagieren, wird auch im Multiplayer-Teil vorhanden sein, der es einigen Freunden ermöglicht, in dieselbe Spielwelt einzutauchen und alle Arten von Chaos zu verursachen.

Während THQ Nordic und Three Fields Entertainment noch kein genaues Veröffentlichungsdatum für das Spiel bekannt gegeben haben, wird uns gesagt, dass Wreckreation zumindest auf den PC kommen wird.