Werden Sie ein kosmischer Immobilienentwickler in Space for Sale

Im Rahmen des THQ Nordic Digital Showcase hat der Spieleverlag verschiedene neue Titel und Projekte vorgestellt, die in Zukunft kommen werden. Eines dieser Spiele kommt von Mirage Game Studios und ist ein entzückendes Simulationsspiel, das im Weltraum spielt und die Spieler auffordert, ein kosmischer Immobilienentwickler zu werden.

HQ

Bekannt als Space for Sale, wird uns gesagt, dass dieses Spiel den Spielern Zugang zu einem ganzen System von Planeten gibt, um Immobilien und Wohnstandorte zu schaffen. Wenn Sie aus einem isometrischen Kamerawinkel spielen, gehören zu den Aufgaben, die dem Spieler obliegen, die Notwendigkeit, mit Kunden zusammenzuarbeiten, um genau die Immobilie bereitzustellen, nach der sie suchen, die an eine Standortanfrage gebunden sein könnte (z. B. in der Nähe eines Vulkans oder einer Rinderherde) oder sogar an etwas, das sich auf das Gebäude selbst bezieht, wie z. B. angeforderte Gegenstände und Möbel.

Aber da es sich um ein Weltraumspiel handelt, müssen sich die Spieler auch mit ungewöhnlicher und potenziell feindlicher Fauna sowie einer sich ausdehnenden und ekelhaften Weltraumfäule auseinandersetzen, was wahrscheinlich der Grund dafür ist, dass Sie es überhaupt geschafft haben, das Planetensystem für einen so vernünftigen Preis zu ergattern.

Mirage Game Studios wurde als Sandbox-Gameplay-Stil mit prozedural generierten Umgebungen entwickelt und fügte sogar hinzu, dass Space for Sale entweder alleine oder kooperativ mit einem einzigen Freund spielbar sein wird und dass das Spiel, während es sich noch in einer Pre-Alpha-Phase befindet, wenn es startet, auf dem PC erscheinen wird.