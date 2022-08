Slipgate Ironworks entwickelt ein Sci-Fi-Echtzeit-Strategiespiel

Der THQ Nordic Digital Showcase hat uns einen Einblick in eine Vielzahl von kommenden Spielen gegeben, die der Publisher auf Lager hat. Eines dieser Projekte kommt von Slipgate Ironworks und ist ein Sci-Fi-Echtzeit-Strategiespiel, das in den letzten drei Jahren heimlich entwickelt wurde.

Bekannt als Tempest Rising, bietet dieser Titel eine Geschichte, die sich um zwei Kriegsparteien dreht, die Global Defence Forces (GDF) und die Tempest Dynasty. Das Konzept für die Erzählung ist, dass diese beiden widersprüchlichen Fraktionen um eine Energieressource kämpfen, die als Sturm bekannt ist und an den Grenzen der Sturmdynastie aufgrund ihres verstrahlten Zustands nach einem thermonuklearen Krieg, der Jahre zuvor ausgebrochen war, in Hülle und Fülle gewachsen ist.

HQ

Da es sich um ein RTS-Spiel handelt, dreht sich das Gameplay um die Führung von Truppeneinheiten, sei es grundlegende Infanterie, Panzer oder verschiedene andere Spezialeinheiten, um eine Karte und um verschiedene Ziele zu erreichen, wie z.B. das Ausschalten der Machteinrichtungen der gegnerischen Fraktion. Einheiten werden durch Point-and-Click-Moves mit einer Maus befehligt, und Einheiten können sogar der Umgebung und nicht nur Feinden Schaden zufügen, indem sie explosive Fässer abschießen und so weiter.

Es wird auch ein gewisses Maß an Basisaufbau in Tempest Rising geben, was bedeutet, dass die Spieler einen Basisstandort erstellen und verteidigen müssen, der für die Schaffung neuer Truppeneinheiten und für die Landwirtschaft von Ressourcen entscheidend ist, um Ihre Angriffe voranzutreiben. Dies könnte in Form von Raffinerien sein, um den Sturm selbst zu ernten, oder stattdessen in Form von Militärkasernen.

Aufgrund der Natur der sich duellierenden Fraktionen wird Tempest Rising sogar zwei Kampagnen enthalten, eine für die GDF und eine für die Tempest-Dynastie. Hinzu kommt, dass uns bei einer Pressekonferenz vor dem Showcase mitgeteilt wurde, dass es Online-Multiplayer-Unterstützung für das Spiel geben wird und dass in diesem Modus auch eine dritte Fraktion anwesend sein wird - obwohl die feineren Details davon im Moment unklar bleiben.

Wann Tempest Rising auf den Markt kommen wird, wissen wir im Moment nur, dass es 2023 auf dem PC debütieren soll. Was die feineren, spezifischeren Details zu diesem Spiel betrifft, so müssen sie noch enthüllt werden, aber die Fans können sich darauf freuen, eine Demo zu sehen, die das erste Level des Spiels auf der Gamescom Ende dieses Monats präsentiert.