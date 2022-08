Das ist es, was der Regisseur von God of War: Ragnarök derzeit spielt

HQ

Es ist keine große Überraschung zu wissen, dass diejenigen, die Videospiele machen, dazu neigen, sie auch in ihrer Freizeit zu spielen.

Cory Barlog, der Game Director von God of War, ist ebenfalls ein begeisterter Gamer, und er hat jetzt auf Twitter verraten, dass sein aktuelles Projekt Spider-Man Remastered auf dem PC mit Steam Deck ist. Wir können uns zumindest alle einig sein, dass er verfolgt, was in seiner gewählten Branche passiert.

Sie können unseren Test über Spider-Man Remastered auf dem PC hier lesen.

Das nächste Spiel von Sony Santa Monica, God of War: Ragnarök, erscheint am 9. November 2022 für PlayStation.