Fortnites Dragon Ball Crossover startet nächste Woche

HQ

Nach einer langen Zeit von Datamining-Informationen und Lecks, die darauf hindeuten, dass Epic Games daran arbeitete, Dragon Ball als Teil einer Crossover-Zusammenarbeit zu Fortnite zu bringen, hat das Spieleunternehmen endlich bestätigt, dass dies geschehen wird, und sogar angekündigt, wann alles beginnen wird.

In Form eines Teaser-Bildes auf Twitter wurde klargestellt, dass das Crossover am 16. August beginnen wird, wenn das nächste Fortnite-Update landet. Während Epic Games noch nicht speziell enthüllt hat, was kommen wird, haben frühere Datamin-Informationen darauf hingedeutet, dass verschiedene Dragon Ball-Skins verfügbar sein werden, ebenso wie eine Reihe von Herausforderungen, die sich auf die ikonische Marke beziehen.

Dies alles geschieht, da das Hintergrundbild in Fortnite ebenfalls aktualisiert wurde, um das von Kame House aus Dragon Ball widerzuspiegeln, was das Crossover noch einmal neckt.