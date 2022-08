Nehmen Sie heute Abend am THQ Nordic Showcase teil

HQ

Später heute Abend wird der Spiele-Publisher THQ Nordic seinen eigenen Showcase veranstalten, in dem er eine Reihe von kommenden Spielen in Arbeit zeigen wird. Während THQ Nordic nicht wirklich enthüllt hat, was speziell Teil der Sendung sein wird, hat der Publisher gesagt, dass "14+ Spiele" anwesend sein werden, und dass, wenn Sie ein Fan von "SpongeBob, Crypto, Ivan oder Cutter" sind, Sie sicherstellen sollten, dass Sie den Showcase sehen.

Mit einem solchen Angebot werden wir den Showcase selbst neu streamen und die Ankündigungen beobachten und überprüfen, während sie gemacht werden. Sie können die Show neben uns auf der GR Live-Homepage sehen, wenn wir heute Abend um 19:55 Uhr BST / 20:55 Uhr MESZ beginnen.

Bis wir anfangen, sollten Sie sich den Save the Date-Trailer für den THQ Nordic Showcase unten ansehen, um einen Überblick darüber zu erhalten, was auf Sie zukommt.