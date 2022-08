Gerücht: Sony arbeitet an einem Reboot von Karate Kid

HQ

Zeit für einen weiteren Abstecher ins Recyclingzentrum. Gerüchte in der Filmindustrie deuten darauf hin, dass Sony an einem Reboot des Karate Kid arbeitet und aktiv einen 17-jährigen Chinesen für die Hauptrolle sucht. Der neue Film soll völlig unabhängig von irgendetwas sein, das zuvor gemacht wurde, einschließlich der beliebten Cobra Kai-Serie, und konzentriert sich stattdessen darauf, eine neue Geschichte mit Elementen aus dem Original zu erzählen.

Die Nachricht kommt von Murphys Multiverse , der auch sagt, dass der beabsichtigte Lead "Li" heißen wird und ein Student in Peking sein wird, aber aufgrund äußerer Umstände gezwungen ist, nach Brooklyn, New York, zu ziehen.

Der Charakter wird als Li bezeichnet und soll für sein Alter klein sein, aber zäh, schlau und kratzbürstig. Er soll ein erfahrener Kämpfer und Student in Peking sein, der sein Leben entwurzelt findet, nachdem seine Mutter sie nach Brooklyn, New York, verlegt hat. Li soll mit einer vergangenen Tragödie zu kämpfen haben, die einen Keil zwischen ihn und seine Arztmutter treibt, die es geschafft hat, die gleiche Tragödie auf ihre eigene Weise zu bewältigen. Nachdem Li Mia, eine Schülerin seiner High School, und ihren Vater Victor in einer örtlichen Pizzeria kennengelernt hat, wird er bald feststellen, dass sich sein Leben noch einmal verändert hat - zum Besseren. Li findet sich bald in der Ausbildung von Victor in der Kunst des Kung Fu wieder, trotz der Haltung seiner Mutter gegen Gewalt und Kämpfe, und schließlich wieder selbst im Ring."

Ein Regisseur wurde noch nicht bekannt gegeben, aber Rob Lieber soll einer der Drehbuchautoren des Films sein.

Wie klingt das, scharf auf einen weiteren Neustart (der auch der zweite in Folge für das Karate Kid-Franchise ist)?