Warner Bros. erwägt, The Flash zu verschrotten

Es ist kein Geheimnis, dass der Mann hinter der Maske von DCs schnellem Superhelden in den letzten Monaten in tiefem Wasser war. Ezra Miller scheint aktiv zu versuchen, seine Karriere mit dummen Entscheidungen zu zerstören, und zwischen Missbrauchsvorwürfen, Gewalt und jüngstem Einbruch prüft Warner Bros. sorgfältig ihre Optionen. Laut The Hollywood Reporter gibt es derzeit drei mögliche Lösungen für das Studio, von denen eine darin besteht, das Projekt ganz zu verschrotten.

Laut Quellen, die an dem Projekt beteiligt sind, ist das Studio jedoch offen für Ezra, sofort professionelle Hilfe für sein Verhalten zu suchen und einem Interview zuzustimmen, in dem er sein Verhalten erklärt und sich dafür entschuldigt. Die andere Möglichkeit wäre offenbar, den Film so zu veröffentlichen, wie er ist, und dann jede weitere Zusammenarbeit mit Ezra abzubrechen und ihn vollständig von jeder möglichen PR auszuschließen.

Die dritte Option besteht dann darin, das gesamte Projekt zu verschrotten und 200 Millionen Dollar in die Toilette zu spülen. Etwas, das man verstehen kann, sehen sie als absoluten letzten Ausweg. Aber so wie es jetzt aussieht, soll The Flash immer noch am 23. Juni 2023 in die Kinos kommen.

Was sollten Warner Bros. und DC Ihrer Meinung nach gegen die Situation tun?