Die erste Saison von MultiVersus startet am Montag

Es ist eine Woche her, seit Player First Games bekannt gab , dass es die erste Saison von MultiVersus auf unbestimmte Zeit verschoben hat, aber das Warten wird glücklicherweise nicht lang sein.

Die Entwickler verraten , dass die erste Staffel von MultiVersus am 15. August beginnen wird. Das bedeutet, dass wir am Montag einen neuen Battle Pass bekommen, aber sonst nicht viel. Dies liegt daran, dass Morty von Rick and Morty am 23. August zum Roster stoßen wird, während die neuen Modi und andere nicht näher spezifizierte Dinge später in der Saison schrittweise veröffentlicht werden.