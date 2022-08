Soccer Story für die meisten Plattformen angekündigt

Erinnerst du dich an Golf Story, das 2017 für Switch veröffentlicht wurde? Auch wenn das gerade angekündigte Soccer Story nichts mit diesem Titel zu tun hat, ist es immer noch ein klar inspiriertes Sport-RPG mit einem Comedy-Setting und einem scheinbar ähnlichen Design und Gameplay. Nicht, dass es uns wirklich etwas ausmacht, denn Golf Story war großartig.

Soccer Story wird später in diesem Jahr für alles veröffentlicht, was auch nur vage an eine Videospielplattform erinnert, dh PC, PlayStation 4 / 5, Stadia, Switch, Xbox One und Xbox Series S / X. Eine Beta ist für PC später in diesem Herbst geplant, gehen Sie über diesen Weg, um sich für die Teilnahme zu bewerben.

Schaut euch den ersten Trailer und die Screenshots unten an und die offizielle Beschreibung findet ihr weiter unten.

Dieses weitläufige Open-World-RPG fordert Sie auf, Ihren Kopf zu benutzen, mit zielorientierten Quests und Nebenmissionen, um über 15 Stunden Spielzeit zu absolvieren, und einer großen Auswahl an Aktivitäten und Veranstaltungen, an denen Sie teilnehmen können.

Bauen Sie Ihre Fußballkarriere auf und kämpfen Sie gegen die wildesten Teams wie buchstäbliche Haie, Kleinkinder, Rentner und Ninjas, während Sie eine Einzelspieler-Geschichte voller schrulliger Charaktere, Quests, Schurken-Refs und verrückter Fußball-angrenzender Sportarten abschließen.

Darüber hinaus wird ein lokaler Multiplayer-Match-Modus für vier Spieler mit einer vollständigen Liste von Teams und Tierkapitänen Sie zum Dribbeln bringen und garantieren, dass Soccer Story ein echter Hüter in Ihrer Videospielsammlung bleibt.