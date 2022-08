Bericht: Joker 2 wird 150 Millionen US-Dollar kosten

HQ

In den letzten Monaten wurde bestätigt, dass Joker 2 grünes Licht bekommen hat, ein Musical sein wird, ein fertiges Drehbuch hat, Joker: Folie à Deux heißt, im Oktober 2024 Premiere feiert und Lady Gaga als Harley Quinn spielt.

Jetzt hat Variety einen neuen Bericht mit interessanten Details über den Film. Es stellt sich heraus, dass sowohl Joaquin Phoenix als auch Regisseur Todd Phillips nach dem Erfolg des ersten Films eine ziemliche Gehaltserhöhung erhalten haben und beide Gehaltsschecks im Wert von 20 Millionen Dollar erhalten werden. Lada Gaga selbst arbeitet auch nicht gerade kostenlos und wird 10 Millionen Dollar bekommen.

Auch die Erstellung komplizierter Tanz- und Gesangssequenzen ist sehr zeitaufwendig und wird daher voraussichtlich viel Zeit in Anspruch nehmen. Laut den Quellen von Variety können wir etwas erwarten, das mehr mit A Star Is Born übereinstimmt, als etwas Ähnliches wie In the Heights.

Alles in allem wird Joker: Folie à Deux voraussichtlich rund 150 Millionen US-Dollar kosten. Während dies wie eine Menge Geld erscheinen mag, hat der erste Joker weltweit 1,07 Milliarden Dollar eingespielt, so dass es scheint, als gäbe es auch hier eine faire Chance auf einen guten Gewinn. Ganz zu schweigen von einem potenziell großartigen Film.