Kirby's Dream Buffet erscheint nächste Woche auf Nintendo Switch

Nintendo war so vage, als es Kirby's Dream Buffet einen Monat lang wieder enthüllte , dass Ihres wirklich nicht das einzige war, das über bestimmte Aspekte des Spiels verwirrt war. Glücklicherweise klärt der heutige Trailer die Dinge auf.

Der dreiminütige Trailer unten erklärt hervorragend fast alles, was Sie über Kirby's Dream Buffet wissen sollten, einschließlich der Tatsache, dass es am 17. August auf Nintendo Switch erscheinen wird. In Bezug auf das Gameplay ist es noch mehr wie Mario Party und Fall Guys, als ich zuerst dachte, da die Rennen nur ein Drittel der Erfahrung ausmachen. Es gibt auch zwei Minispiele: eines, bei dem das Ziel darin besteht, so viele Erdbeeren wie möglich zu sammeln, während Sie mit den drei anderen Kirbys in einer kleinen Arena herumlaufen, und ein anderes namens Battle Royale, in dem Sie versuchen, Ihre Konkurrenten zu eliminieren, um ihr Essen zu bekommen. Das liegt daran, dass das Endziel darin besteht, der größte Kirby zu sein.

Wir bekommen auch einen besseren Blick auf einige der Copy Food-Fähigkeiten, darunter eine, die Kirby zu einem Tornado macht, der jede Erdbeere in der Nähe einatmet, und eine Gelee-Art, die es Ihnen ermöglicht, Hindernisse zu passieren.

Schließlich zeigt der Trailer einige der Anpassungsoptionen, da wir in der Lage sind, unsere Kirby's Farbe und unseren Hut zu ändern, sowie wie die Startplattform und der Kuchen, der auf das Ende der Rennen wartet, aussehen. Es scheint sogar, als würden sich diese nicht so sehr auf Mikrotransaktionen konzentrieren, wie zuerst befürchtet, weil Nintendo bestätigt hat, dass das Spiel nicht kostenlos sein wird. Wir müssen stattdessen £ 13.49 bezahlen, wenn Kirby's Dream Buffet am Mittwoch startet.