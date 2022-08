Black Adam hat eine überraschende Post-Credits-Szene

HQ

In diesem Sommer hatten wir die Gelegenheit, Dwayne Johnsons Version des Antihelden Black Adam zu treffen, als er einen Cameo-Auftritt in der DC League of Super-Pets hatte, aber seine eigentliche Premiere ist im Oktober, wenn Black Adam am 21. Oktober in den Kinos Premiere feiert.

Die meisten Superheldenfilme scheinen heutzutage eine Art Post-Credits-Szene zu haben, die oft die Bühne für eine Fortsetzung oder etwas Ähnliches bereitet, und es scheint, als würde dies nicht anders sein. Da DC und Warner Testscreenings durchführen, wissen wir jetzt, dass es auch eine für Black Adam gibt, und laut mehreren Berichten verbindet es den Charakter mit dem breiteren DC Extended Universe.

Normalerweise möchten Sie mit diesen Post-Credit-Szenen für Furore sorgen, also wäre eine vernünftige Vermutung, dass ein oder mehrere sehr berühmte DC-Charaktere auftauchen. Da Black Adam unglaublich mächtig ist, könnten wir uns vorstellen, dass er etwas in der Linie von Gal Gadots Wonder Woman oder sogar Henry Cavill als Superman trifft.

Da Justice Society of America im Film zu sehen ist, wäre es nicht allzu weit hergeholt zu glauben, dass frühere Mitglieder wie Green Lantern oder The Flash ebenfalls auftauchen könnten.

Danke The Hollywood Reporter