Massive Monster wird maßgeschneiderte Cult of the Lamb-Controller verschenken

Im Rahmen seines Launch-Marketings hat sich Massive Monster, das Entwicklungsteam hinter dem wunderbaren Cult of the Lamb, mit We Are Robots zusammengetan, um eine Reihe von maßgeschneiderten Controllern zu entwickeln, die sich um das Spiel drehen.

Während diese Geräte nicht wirklich zum Verkauf angeboten werden, wird uns gesagt, dass sie in Zukunft als Teil von Werbegeschenken und Wettbewerben verfügbar sein werden, was bedeutet, dass Sie tatsächlich eine Chance haben könnten, einen DualSense-Controller zu gewinnen, der so flauschig und verrückt ist wie das Lamm selbst.

Was wir damit meinen, ist, dass diese Geräte nicht nur normale DualSenses mit einer leichten Verdrehung ihrer Farbe sind, sondern dass diese mit Wolle an den Griffen und um das D-Pad und die Tasten herum verziert sind. Die Tasten selbst wurden ebenfalls durch Kultsymbole ersetzt, und das charakteristische All-Seen-Auge der Roten Krone befindet sich sogar direkt in der Mitte des Touchpads. Unnötig zu sagen, dass es alle Kästchen für Fans des Spiels anzukreuzen scheint, aber Sie können das unten selbst sehen.

Massive Monster muss noch angeben, wann diese Controller verschenkt werden, aber bis diese Informationen enthüllt werden, lesen Sie unbedingt unsere Rezension von Cult of the Lamb hier.