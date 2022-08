Nein, Elden Ring ist nicht im Game Pass

HQ

In den letzten Tagen deutete ein Bild auf der Store-Liste von Elden Ring darauf hin, dass der von der Kritik gefeierte und äußerst beliebte FromSoftware-Titel entweder in den Game Pass kam oder dass er im Game Pass spielbar war, was viele Fans dazu veranlasste, sich zu fragen, wann / ob sie das Spiel als Teil ihres Abonnements spielen könnten.

Leider wurde dies seitdem als Fehler bestätigt, da Microsoft (über Tom Warren von The Verge) erklärt hat, dass dies ein Fehler von ihrer Seite war und dass bereits ein Fix eingeführt wurde, um das Problem zu beheben.

"Wenn Sie Elden Ring und andere Spiele so gesehen haben, als wären sie auf Xbox Cloud Gaming oder Xbox Game Pass spielbar, sagt Microsoft, dass dies ein Fehler ist und es hat einen Fix herausgebracht".

Diese Situation scheint sich auch auf Grand Theft Auto V und Soul Hackers 2 auszudehnen, die beide Spiele sind, bei denen ähnliche Markierungen auf ihren Store-Seiten angezeigt wurden. Eurogamer hat diese Aussage von Microsoft inzwischen zu diesem Thema veröffentlicht.

"Uns ist ein Fehler bekannt, bei dem einige Titel fälschlicherweise als mit Xbox Game Pass Ultimate verfügbar angezeigt wurden. Wir haben einen Fix ausgerollt und dieser ist jetzt aktualisiert."

Was das betrifft, was in letzter Zeit im Game Pass hinzugefügt wurde, führt der brandneue Two Point Campus diese Liste an.