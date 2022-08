Disney hat Netflix bei den Abonnenten überholt

HQ

Disney hat begonnen, sich als der Streaming-Dienst zu etablieren, den es zu schlagen gilt, da jetzt bekannt wurde, dass Disney zwischen Disney+, Hulu und ESPN+ mehr Abonnenten hat als das von Netflix.

Zugegeben, wenn man ein Trio von Diensten betrachtet, über die oft im selben Gespräch gesprochen wird, aber was die genaue Leistung von Disney+ selbst betrifft, so hat der Dienst im letzten Quartal weitere 14,4 Millionen Abonnenten hinzugewonnen, was seine Gesamtnutzer auf über 150 Millionen erhöht.

Wenn man Netflix und Disney+ direkt vergleicht, hat Netflix derzeit immer noch die Nase vorn, aber wenn man bedenkt, dass Netflix häufig einen Verlust von Abonnenten verzeichnet hat, während Disney+ weiter zu wachsen scheint, wird sich vielleicht auch diese Storyline bald ändern.

Ein Teil dieser Zahlen von Disney, es wurde auch enthüllt, dass alle drei Dienste (Disney +, ESPN + und Hulu) alle eine Preiserhöhung in den USA (über The Hollywood Reporter) erhalten werden, wobei die werbefreie Version von Disney+ von $ 7.99 auf $ 10.99 pro Monat geht, obwohl, wenn Sie nicht die zusätzlichen $ 3 bezahlen wollen, Sie können sich für eine Werbeversion des Dienstes entscheiden, die bei $ 7.99 pro Monat erhältlich ist. Hulu und ESPN + werden von $ 12.99 auf $ 14.99 bzw. $ 6.99 auf $ 9.99 gehen.

Disney muss noch bekannt geben, wie sich diese Preisänderungen auf den Rest der Welt auswirken werden, aber wenn man bedenkt, dass die Werbeversion von Disney+ voraussichtlich 2023 außerhalb der USA debütieren wird, wird es zweifellos nicht lange dauern, bis diese Preisänderungen auch anderswo in Kraft treten.

Danke, BBC.