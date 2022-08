Der nächste animierte Mortal Kombat wird diesen Oktober debütieren

HQ

Es ist eine Art Tradition für Warner Bros. geworden, jährliche animierte Mortal Kombat-Filme zu veröffentlichen, da wir in den letzten Jahren Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge und Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms hatten. Nun, jetzt können wir einen weiteren Film hinzufügen, der sich dieser Serie anschließen wird, mit diesem Streifen, der als Mortal Kombat Legends: Snow Blind bekannt ist.

Dieser Film wird die Geschichte erzählen, wie der ikonische Kämpfer Kenshi Takahashi geblendet wurde, und verschiedene andere erkennbare Mortal Kombat-Charaktere sehen, die als Teil dieser Reise auftauchen. Der Trailer, den Sie unten sehen können, gab uns einen Blick auf Kano, Erron Black, Shang Tsung, Ferra Torr und Kabal, die alle auftreten.

Wann dieser Film veröffentlicht werden soll, ist für den 4. Oktober geplant, wobei der Film direkt auf Blu-Ray und digitalen Plattformen veröffentlicht wird.