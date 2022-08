Ein neues The Matrix-Spiel ist auf dem Weg

HQ

Upper Deck Company ist bekannt für seine Kartenspiele, und sogenannte Legendary Encounters-Spiele haben viele verschiedene Versionen gesehen, wie Alien, Predator, Firefly, X-Files und James Bond. In Zukunft wird es auch ein neues The Matrix-Spiel geben.

Die Neuigkeiten wurden im Rahmen der GenCon enthüllt. Legendary Encounters: The Matrix ist ein eigenständiges Produkt, sollte aber eine Crossplay-Option mit anderen Spielen haben. Das Kartenspiel ist in Akte aufgeteilt, genau wie die drei Filme in The Matrix. Das Gute ist, dass anstatt Fotos aus den Filmen zu verwenden, alle Bilder von Hand gezeichnet werden.

Leider gibt es noch kein Datum oder Verkaufspreis für Legendary Encounters: The Matrix.

Danke, Comic Book