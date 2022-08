EA hat den ersten Blick auf das Madden NFL 23-Gameplay geworfen

HQ

Wir nähern uns der Veröffentlichung des nächsten Spiels in der jährlichen Madden NFL-Serie, da das kreativ betitelte Madden NFL 23 nächste Woche am 19. August debütieren wird. Aber vor diesem Datum hat EA endlich einen ersten Blick auf das Gameplay für den Sporttitel geworfen, in Form einer langen Gameplay-Übersicht, die die feineren Details des Madden NFL-Erlebnisses zeigt.

Wenn Sie daran interessiert sind zu sehen, wie sich die diesjährige Ausgabe von den anderen unterscheidet, sollten Sie sich das Gameplay unten ansehen.

In anderen Madden NFL-Nachrichten haben EA und die NFL einer mehrjährigen Partnerschaftsverlängerung zugestimmt , die weiterhin dazu führen wird, dass die Madden NFL Championship Series-Esports-Szene weiterhin betrieben und betrieben wird. Im Rahmen der Erneuerung wurde erwähnt, dass sich die Zuschauerzahlen für die eSports-Szene von 2021 bis 2022 im Jahresvergleich vervierfacht haben, was zweifellos ein Beitrag zu dieser langwierigen Erneuerung ist.