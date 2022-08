Wir schauen uns Cult of the Lamb auf der heutigen GR Live an

HQ

Heute ist der weltweite Starttermin für Massive Monsters entzückendes, aber schreckliches Action-Roguelike-Spiel Cult of the Lamb. Entworfen als eine Erfahrung, in der Spieler falsche Propheten als Lamm besiegen müssen, das einst zum Schlachten geführt wurde, hat dieses Spiel sogar Deep-Life-Simulationselemente, die Sie auffordern, zu rennen und einen Kult frommer Anhänger anzuführen.

Mit einer so breiten Palette von Gameplay-Elementen im Angebot wird unsere Rebeca auf der heutigen GR Live die erste Stunde von Cult of the Lamb veranstalten und ausprobieren. Besuchen Sie sie auf der GR Live-Homepage zur üblichen Zeit von 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ, um etwas Gameplay zu sehen, während es sich entfaltet.

Und bis wir anfangen, schaut euch auch unsere Rezension von Cult of the Lamb hier an, um zu sehen, was wir über das Spiel gedacht haben.