Xbox kündigt ihre vollständigen Gamescom-Pläne an

Wir wussten bereits, dass Microsoft Ende dieses Monats an der deutschen Spielemesse Gamescom teilnehmen würde, aber jetzt haben sie mehr Informationen darüber geteilt, was auf Xbox Wire zu erwarten ist.

Microsoft schreibt, dass wir "ein wenig mehr Einblick in einige unserer zuvor angekündigten Spiele erwarten können, die in den nächsten 12 Monaten auf Xbox kommen". Es wird natürlich auch einen Messestand geben, und Spieler, die das Glück haben, die Gamescom in Köln zu besuchen, können diese Titel und möglicherweise noch mehr ausprobieren:

Xbox Game Studio:

• Pentiment (Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios)

• Age of Empires IV (Relic Entertainment & World's Edge / Xbox Game Studios)

• Microsoft Flight Simulator (Asobo Studio / Xbox Game Studios Publishing)

• Sea of Thieves (Seltene Spiele / Xbox Game Studios)

• Geerdet (Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios)

Drittanbieter:

• Plague Tale: Requiem (Asobo Studio / Focus Entertainment)

• Disney Dreamlight Valley (Gameloft)

• Gunfire Reborn (Duoyi Spiele / 505 Spiele)

• Inkulinati (Yaza Spiele / Daedalic Entertainment)

• Last Case of Benedict Fox (Plot Twist Games / Rogue Games)

• Lügen von P (Neowiz)

• Lightyear Frontier (Rahmenbruch)

• Planet Lana (Wunschhaft)

• Du saugst am Parken (Happy Volcano)

Microsoft verspricht auch andere Ereignisse wie Fototermine, das Gehen auf der Planke mit Sea of Thieves und das Treffen von Charakteren aus ihren Spielen. Hinzu kommt, dass es am 25. August (14:00 - 20:00 Uhr MESZ) einen Xbox Booth @ Gamescom Live Stream geben wird, in dem wir uns auf "Entwicklerinterviews und Gameplay von verschiedenen Xbox Game Studios, einschließlich Mojang Studios, Obsidian Entertainment und World's Edge sowie Xbox Game Studios Publishing und ihren Partnern bei Asobo Studio, zusätzlich zu einigen unserer mit Spannung erwarteten Spiele von unseren Drittanbietern" freuen können. Partner".

Vergessen Sie nicht, dass Geoff Keighley am 23. August (19:00 Uhr BST / 20:00 Uhr MESZ) auch einen Gamescom Opening Night Live-Stream hat, in dem uns 30+ Spiele mit brandneuen Inhalten und mehreren neuen Enthüllungen versprochen werden, an denen auch Microsoft und Xbox teilnehmen sollen.