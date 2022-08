Sony schätzt, dass es Jahre dauern wird, bis ein direkter Game Pass-Konkurrent erstellt wird

HQ

Da PlayStation Plus mit drei Inhaltsstufen neu gestaltet wurde, ähnelt der Dienst dem Game Pass viel mehr, obwohl er immer noch nicht so viele neue Spiele pro Monat oder so viele neue Titel hinzufügt und Sony sich weigert, seine exklusiven Spiele in den Dienst aufzunehmen.

Jetzt musste Sony Fragen der brasilianischen Wettbewerbsbehörde (via Resetera) im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Verkauf von Activision Blizzard an Microsoft beantworten und sagt nun, dass sie selbst glauben, dass es lange dauern wird, bis ein Konkurrent das gleiche Niveau wie Game Pass erreicht, und erwartet, dass es mehrere Jahre dauern wird:

"Sie sagen, dass der Game Pass in den letzten fünf Jahren gewachsen ist und etwa 60-70% des globalen Marktes für Abonnementdienste erobert hat (dieser Marktanteil ist in Brasilien noch größer, wo Game Pass etwa 70-80% des Marktes für PC-Abonnementdienste ausmacht). Sie glauben, dass es mehrere Jahre dauern würde, bis ein Konkurrent - selbst mit erheblichen Investitionen - einen Rivalen schaffen würde, der für Game Pass effektiv ist."

Natürlich sollte hinzugefügt werden, dass Sony möchte, dass die Behörde eingreift und versucht, die bevorstehende Übernahme zu blockieren, und argumentiert auch, warum zum Beispiel die Call of Duty-Serie nicht exklusiv werden oder dem Game Pass zusätzliche Vorteile bieten sollte. Was halten Sie von Sonys Argumentation?