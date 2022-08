James Gunn hat neben Peacemaker: Staffel 2 "mehrere" DC-Projekte

HQ

James Gunn war wirklich auf einer Rolle mit DC, machte letztes Jahr die Unterhaltung von The Suicide Squad und auch die diesjährige Breakout-Hit-Show Peacemaker. Derzeit beendet er Guardians of the Galaxy Vol. 3 (das im Mai nächsten Jahres Premiere feiert), hat aber zuvor gesagt, dass er danach einige Jahre exklusiv mit DC zusammenarbeiten wird.

Wir wussten bereits, dass er eine zweite Staffel von Peacemaker braut, aber auch, dass es ein anderes Projekt gibt. Jetzt stellt sich heraus, dass es sich tatsächlich um "Projekte" handelt, da es "mehrere" von ihnen gibt. Dies wurde in einem Artikel bei The Hollywood Reporter enthüllt, in dem James Gunn selbst bestätigt, dass keines seiner Projekte von Warners neuer Strategie für DC betroffen ist - etwas, das zu Absagen geführt hat, vor allem des Batgirl-Films.

Vor kurzem berichteten wir, dass auch die beiden Zeichentrickserien My Adventures with Superman und Harley Quinn wie geplant verlaufen werden. Drei weitere bestätigte überlebende Produktionen sind die beiden kommenden Live-Action-Filme Black Canary und Blue Beetle sowie die Live-Action-Serie Green Lantern.