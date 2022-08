Gotham Knights gibt uns einen genaueren Blick auf Red Hood

HQ

Wir haben bereits gute und detaillierte Einblicke in die Gotham Nights-Versionen von Nightwing, Robin und zuletzt Batgirl erhalten. Jetzt ist es an der Zeit, uns Jason Todds Alter Ego Red Hood in einem brandneuen Video richtig vorzustellen.

Wie erwartet, scheint er eine gute Alternative für jeden zu sein, der Fernkämpfe (Waffen!) bevorzugt, bietet aber auch überraschend brutale Bewegungen sowie Nahkämpfe an. Kombinieren Sie dies mit Superkräften und es scheint, als wäre Red Hood das vielseitigste des verfügbaren Quartetts, aus dem Sie wählen können, wenn Gotham Knights am 25. Oktober für PC, Playstation 5 und Xbox Series S / X erscheint.

Schauen Sie sich das Video und zwei neue Red Hood-Screenshots unten an.