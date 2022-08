Black Canary, Blue Beetle und Green Lantern sind weiter auf Kurs

HQ

Es gab in letzter Zeit viel DC-Aderlass bei Warner, um die Gesamtqualität zu erhöhen. Dies führte dazu, dass der Film Batgirl abgesetzt wurde, obwohl er fast fertig war, und andere Shows wie Strange Adventures wurden ebenfalls eingestellt.

Aber nicht jedes Projekt hat gelitten. Kürzlich berichteten wir, dass die animierten Serien My Adventures with Superman und Harley Quinn tatsächlich überlebt haben und wie geplant fortgesetzt werden, und jetzt sind positivere Bestätigungen zu Projekten aufgetaucht, auf die sich die DC-Community gefreut hat.

Es stellt sich heraus, dass Black Canary, ein Birds of Prey-Spin-off-Film, von diesen Entscheidungen nicht betroffen ist, und ein Warner-Sprecher sagt (via TVLine), dass das Projekt voranschreitet. Die Hauptrolle spielt Jurnee Smollett als Titelheldin Dinah "Black Canary" Lance nach einem Drehbuch von Misha Green.

Wir haben auch positive Nachrichten über Blue Beetle, der vom Cobra Kai-Star Xolo Maridueña gespielt wird. Der Hollywood Reporter behauptet, dass die Dreharbeiten letzten Monat abgeschlossen wurden und dass sie wie geplant im August nächsten Jahres in die Kinos kommen werden. Blue Beetle ist Berichten zufolge der erste Latino-DC-Superheld, der in einem Live-Action-Film zu sehen ist.

Schließlich gibt es auch gute Nachrichten über das massive Green Lantern-Projekt. Es ist etwas, worauf sich die Fans wirklich gefreut haben, und es fühlt sich sehr passend an, dass es immer noch grünes Licht gibt. Es erzählt die Geschichte mehrerer prominenter Mitglieder der Organisation und die erste Staffel wird sich über zehn Episoden erstrecken. Jeremy Irvine (Kriegspferd, Mamma Mia! Here We Go Again) wurde als Alan Scott besetzt, und Finn Wittrock (The Normal Heart, Noah, La La Land) spielt Guy Gardner. Andere Green Lantern-Mitglieder wie Jessica Cruz und Simon Baz werden ebenfalls im Film zu sehen sein, wurden aber noch nicht gecastet.