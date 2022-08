Jetzt können Sie Kevins berühmte Chili kochen

HQ

Das US-Büro hat einige der besten und denkwürdigsten Eröffnungssketche im gesamten Fernsehen. Eine, die einstimmig geliebt wird, ist die berühmte Chiliszene von Kevin, in der Brian Baumgartners ikonischer Charakter eine massive Wanne Chili ins Büro brachte, bevor sie versehentlich über den ganzen Boden verschüttet wurde und dann in Panik geriet, während sie versuchte, sie aufzuräumen.

Heute können Sie lernen, wie man Chili wie Kevin kocht, da Baumgartner enthüllt hat, dass er ein Kochbuch namens Seriously Good Chili Cookbook: 177 der besten Rezepte der Welt veröffentlicht. Es ist ein gebundenes Buch, in dem Baumgartner auch über seine Zeit auf und abseits des Bildschirms spricht, und enthält sogar eine Einführung des Autors selbst sowie ein Vorwort von Oscar Nunez, einem anderen The Office-Star, der für seine Darstellung von Oscar Martinez in der Serie bekannt ist.

Während Sie das Buch heute bei Amazon für £ 19.99 vorbestellen können, wird es erst am 11. Oktober 2022 veröffentlicht. Aber wenn Sie nach zusätzlichen Informationen über das Buch selbst suchen, können Sie die Beschreibung unten lesen.

"In Brians allererstem Kochbuch dreht sich alles um sein Lieblingsessen sowohl auf dem Bildschirm als auch außerhalb, und er hat die Vereinigten Staaten und darüber hinaus durchforstet, um die besten und schmackhaftesten Rezepte zu finden! Mit 177 Chili-Rezepten, die von Brian Baumgartner handverlesen und mit seiner "wirklich guten" Zustimmungsrate gestempelt wurden, enthält das Seriously Good Chili Cookbook neue und einfallsreiche Möglichkeiten, Chili das ganze Jahr über für alle Gelegenheiten aufzupeppen!"