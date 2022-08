Stormrite für Game Pass gehänselt

HQ

Stormrite wurde letztes Jahr als [email protected] (selbst veröffentlichte Spiele) angekündigt und bietet eine offene Welt, die in einem Action-RPG-Setting erkundet werden kann. Es scheint ein Fantasy-Abenteuer mit verschiedenen Klassen, Waffen und so weiter zu sein, das im Königreich Redreach stattfindet.

Während wir immer noch nicht wissen, wann das Spiel ankommt, scheint es, als wären die Formate PC, Xbox One und Xbox Series S / X - und dass es ab dem ersten Tag ein Game Pass-Titel sein wird. Zumindest scheint letzteres das zu sein, was der Entwickler in einem neuen Tweet impliziert, in dem sie ihre Follower direkt fragen, ob sie dies im Game Pass spielen möchten.

Seht euch unten den Ankündigungstrailer zu Stormrite an. Hoffentlich werden wir ziemlich bald eine Bestätigung sowohl des Veröffentlichungsdatums als auch der Aufnahme in den Game Pass erhalten, vielleicht während der Gamescom. Schaut euch unten den Ankündigungstrailer für das Spiel an.