Sega zeigt einen weiteren Blick auf Sonic Frontiers auf der Gamescom Opening Night Live

Während Sega und Sonic Team sich nicht gescheut haben, Informationen und Gameplay aus dem kommenden Sonic Frontiers zu teilen, wurde bekannt, dass der Gamescom Opening Night Live-Showcase den blauen Igel sehen wird.

Dies kommt von dem Mann selbst, Geoff Keighley, der erklärt hat, dass wir uns während der Veranstaltung, die am 23. August um 19:00 Uhr BST / 20:00 Uhr MESZ beginnt, auf "einen Weltpremieren-Look und Neuigkeiten" in Bezug auf das Spiel freuen können.

Was den voraussichtlichen Start von Sonic Frontiers betrifft, so hat Sega noch kein Veröffentlichungsdatum für das Spiel festgelegt, aber uns wird immer noch gesagt, dass es später in diesem Jahr kommen wird.

Dies alles folgt auch auf die jüngsten Nachrichten, dass der dritte Sonic the Hedgehog-Film Ende 2024 debütieren würde.