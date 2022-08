Top Gun: Maverick hat an der Kinokasse mehr Geld verdient als Titanic

HQ

Top Gun: Maverick kam Ende Mai, um unseren Sommer 2022 viel besser zu machen. Der Film wurde ein großer Hit. Wie, wirklich, WIRKLICH groß, und Sie können unsere Rezension darüber hier lesen. Nun hat der Film einen weiteren Meilenstein erreicht.

Screen Crush ist aufgefallen, dass Top Gun: Maverick an den Kinokassen nun "inländisch" (also innerhalb der USA von A) mehr Geld verdient hat als Titanic. Und wenn man sich die Top-Ten-Liste im Allgemeinen ansieht, kann man sehen, dass die Leute in den USA von A Star Wars und Comic-Filme wirklich mögen.

"Mächtige Flügel, TONIIIIGHT!"



1. Star Wars: Das Erwachen der Macht (2015), 936,6 Millionen US-Dollar



2. Avengers: Endgame (2019), 858,3 Millionen US-Dollar



3. Spider-Man: No Way Home (2021), 804,7 Millionen US-Dollar



4. Avatar (2009), 760,5 Millionen US-Dollar



5. Black Panther (2018), 700,4 Millionen US-Dollar



6. Avengers: Infinity War (2018), 678,8 Millionen US-Dollar



7. Top Gun: Maverick (2022), 662,5 Millionen Dollar

8. Titanic (1997), 659,3 Millionen US-Dollar



9. Jurassic World (2015), 653,4 Millionen US-Dollar



10. The Avengers (2012), 623,3 Millionen US-Dollar