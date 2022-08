Erwarten Sie nicht, dass Elon Musk eine Spielkonsole herstellt

HQ

Elon Musk hat heutzutage seine Hände in vielen verschiedenen Branchen und Unternehmen, aber dazu gehört auch jemals seine eigene Videospielkonsole. Die Antwort auf diese Frage scheint ein klares Nein zu sein, wie Musk im Full Send Podcast erklärte.

"Nein, das ist nicht nötig", sagte Musk. "Konsolen sind zu diesem Zeitpunkt im Grunde alle PCs. Ich bin mir nicht sicher, ob es einen Mehrwert gibt, der hinzugefügt werden kann, wenn ich eine weitere Konsole hinzufüge."

Dies folgt natürlich den Schritten, die der von Musk geführte Tesla unternommen hat, um Spiele in seine Flotte von Elektrofahrzeugen zu integrieren, und mit den Plänen, Steam in Zukunft auch vollständig in die Automobilpalette zu integrieren.